Россия ответит симметрично на запрет рекламы в Twitter, Facebook и Google

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Решение Госдумы будет симметрично действиям США в отношении российских СМИ, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"По общему мнению нам необходимо принять изменения в действующем законодательстве, которое регулирует лишь вопрос, имеющий отношение к НКО, но не распространяется на СМИ. Эта норма как раз сегодня прорабатывается вместе с юристами, экспертами. Мы считаем, что такой шаг будет абсолютно симметричен тем решениям, которые были приняты правительством и нашими коллегами в США", — сказал Володин журналистам в пятницу.

Он также сообщил, что в данной работе принимают участие четыре комитета ГД и представители всех фракций.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США. Он пояснил, что закон РФ об иностранных агентах не распространяется на СМИ, а США планирует распространить действия своего аналогичного закона на RT America и агентство Sputnik.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов не исключил, что нововведения будут касаться и иностранных социальных сетей.

По поручению Володина была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, в закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут уже приняты на следующей неделе. Такие поправки поддерживают все фракции Госдумы.

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.