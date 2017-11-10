Россия ответит симметрично на запрет рекламы в Twitter, Facebook и Google

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Решение Госдумы будет симметрично действиям США в отношении российских СМИ, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Он также сообщил, что в данной работе принимают участие четыре комитета ГД и представители всех фракций.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США. Он пояснил, что закон РФ об иностранных агентах не распространяется на СМИ, а США планирует распространить действия своего аналогичного закона на RT America и агентство Sputnik.
По поручению Володина была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.
Как сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, в закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут уже приняты на следующей неделе. Такие поправки поддерживают все фракции Госдумы.
Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.