МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Ответные меры РФ на ситуацию вокруг RT America могут касаться сферы НКО и даже сферы российских СМИ, которые имеют определенную долю иностранного, в том числе и американского, финансирования, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США. Он пояснил, что закон РФ об иностранных агентах не распространяется на СМИ, а США планирует распространить действия своего аналогичного закона на RT America и агентство Sputnik.

"То, как ведут себя сегодня США по отношению к RT, не имеет ничего общего с демократическими ценностями и полностью попирает свободу слова. В США развязана настоящая антироссийская истерия. Сначала выдворяют без каких-либо весомых доказательств наших дипломатов, закрывают консульства, срывают флаги, теперь дошла очередь до притеснения российских СМИ. Все это не может оставаться без адекватного ответа со стороны РФ", — сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий отметил, что в данном случае "меры скорее нужны комплексные, симметричного характера".

"Необходимо проанализировать весь спектр влияния США на российскую внутреннюю политику. Как мы знаем, в этом процессе задействованы и различные институты, и аналитические центры, и НКО и даже российские СМИ, которые имеют определенную долю иностранного, в том числе и американского, финансирования. Наши ответные меры могли бы касаться всего этого сектора", — заключил он.

Ранее Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября.