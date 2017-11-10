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Ультиматумом RT США демонстрируют независимость от России, считают в СПЧ

13:5010.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фотоЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа, выдвигая RT America требование до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента, хочет продемонстрировать оппонентам свою независимость от России, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) журналист Иван Засурский.

Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В СФ назвали СМИ, которых может коснуться ответ на притеснение RT в США

"Это самая мягкая дипломатическая мера (признание RT иностранным агентом), которой администрация Трампа показывает, что мы не русские шпионы, мы не на русских работаем", — объяснил Засурский.

Он пояснил, что противники американского президента ищут поводы, чтобы обвинить его в несамостоятельности и зависимости от России. По словам правозащитника, значительная часть населения США до сих пор не может принять тот факт, что Трамп одержал победу на выборах.

"В России считают, что Запад влияет на политику через НКО, а в Америке считают, что Россия вмешивается в выборы с помощью прессы", — отметил Засурский. Он добавил, что российским дипломатам было бы логично требовать от США признать иностранными агентами не только российские СМИ, но и государственные медиа других стран.

Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин поручил подготовить ответ на притеснение телеканала RT в США
В четверг Минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским". В МИД РФ заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев назвал такие меры со стороны США дискриминационными по отношению к российским СМИ, а Союз журналистов России посчитал американский ультиматум шантажом. Посольство России в Вашингтоне на своем сайте написало, что подобными действиями США сознательно ухудшают отношения с Россией. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Ранее в пятницу Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать такие зеркальные меры. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил РИА Новости, что ограничительные меры, скорее всего, введут в отношении четырех американских СМИ — CNN, "Голоса Америки", "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время".

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