Ультиматумом RT США демонстрируют независимость от России, считают в СПЧ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа, выдвигая RT America требование до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента, хочет продемонстрировать оппонентам свою независимость от России, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) журналист Иван Засурский.
"Это самая мягкая дипломатическая мера (признание RT иностранным агентом), которой администрация Трампа показывает, что мы не русские шпионы, мы не на русских работаем", — объяснил Засурский.
Он пояснил, что противники американского президента ищут поводы, чтобы обвинить его в несамостоятельности и зависимости от России. По словам правозащитника, значительная часть населения США до сих пор не может принять тот факт, что Трамп одержал победу на выборах.
"В России считают, что Запад влияет на политику через НКО, а в Америке считают, что Россия вмешивается в выборы с помощью прессы", — отметил Засурский. Он добавил, что российским дипломатам было бы логично требовать от США признать иностранными агентами не только российские СМИ, но и государственные медиа других стран.
Ранее в пятницу Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать такие зеркальные меры. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил РИА Новости, что ограничительные меры, скорее всего, введут в отношении четырех американских СМИ — CNN, "Голоса Америки", "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время".