В подзакон о мерах на притеснение СМИ могут попасть соцсети, заявили в ГД

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов не исключает, что в подзаконе о зеркальных мерах на притеснение СМИ РФ могут попасть и иностранные соцсети.

"Проработаем и дальнейшие наши механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия, в том числе, включая в себя и социальные сети, и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ", — сказал Неверов журналистам в пятницу.

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США.