МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов не исключает, что в подзаконе о зеркальных мерах на притеснение СМИ РФ могут попасть и иностранные соцсети.
Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США.