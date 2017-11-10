МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал американские СМИ, в отношении которых, скорее всего, введут ограничительные меры в ответ на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США.
Кроме того, по его словам, созданный "Радио Свобода" телеканал "Настоящее время" планирует получить доступ к российской аудитории через интернет. "Это даже не СМИ, а орган пропаганды со стопроцентным финансированием из бюджета США, и этот доступ необходимо запретить", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что в Совфеде предложили целый набор возможных ответных мер на притеснение RT в США, и теперь исполнительные органы власти могут принимать конкретные решения.
В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканалу. Помимо того что его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.
В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.
Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США могут быть приняты ответные меры. Например, рассматривается возможность признания американских СМИ иностранными агентами.
По словам Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. Она также заявляла, что при худшем развитии событий компания уйдет из Америки.