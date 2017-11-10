В СФ назвали СМИ, которых может коснуться ответ на притеснение RT в США

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал американские СМИ, в отношении которых, скорее всего, введут ограничительные меры в ответ на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США.

"Есть три-четыре кандидата, я думаю, на введение ограничительных мер, в том числе ограничение доступа к ним в пакетах операторов кабельного телевидения, — это CNN, "Голос Америки" и "Радио Свобода", — сказал РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Кроме того, по его словам, созданный "Радио Свобода" телеканал "Настоящее время" планирует получить доступ к российской аудитории через интернет. "Это даже не СМИ, а орган пропаганды со стопроцентным финансированием из бюджета США, и этот доступ необходимо запретить", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что в Совфеде предложили целый набор возможных ответных мер на притеснение RT в США, и теперь исполнительные органы власти могут принимать конкретные решения.

Накануне стало известно, что Минюст США потребовал от RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала установление такого срока "людоедским дедлайном".

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканалу. Помимо того что его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.

В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США могут быть приняты ответные меры. Например, рассматривается возможность признания американских СМИ иностранными агентами.

По словам Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. Она также заявляла, что при худшем развитии событий компания уйдет из Америки.