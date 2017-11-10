В России могут приравнять американские СМИ к иноагентам, заявили в Госдуме

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Зеркальные меры РФ относительно ситуации с RT в США могут приравнять американские СМИ, работающие в России, к иностранным агентам, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Да, именно об этом и идет речь", — заявил Толстой, отвечая на вопрос журналистов, могут ли американские СМИ, работающие в РФ, быть приравнены к иностранным агентам.

Он пояснил, что речь идет о зеркальных мерах, которые будут накладывать ограничения, подобные тем, что сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы, исходя из закона об иностранных агентах.