Володин поручил подготовить ответ на притеснение Вашингтоном телеканала RT

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по информационной политике подготовить зеркальный ответ на притеснение Вашингтоном телеканала RT.
"Мы не шли на эти шаги, считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ", — подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания.
Сегодня спикер намерен обсудить этот вопрос с руководителями фракций.
В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканалу. Его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, а в конгрессе начались разбирательства по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.
Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США будут приняты ответные меры. Например, рассматривается возможность признания американских СМИ иностранными агентами.
По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в Штатах, RT не испытывает ни в одной стране. Она также заявляла, что при худшем развитии событий компания уйдет из Америки.