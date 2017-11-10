Володин поручил подготовить ответ на притеснение Вашингтоном телеканала RT

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по информационной политике подготовить зеркальный ответ на притеснение Вашингтоном телеканала RT.

По его словам, ответные действия должны "защитить российское информационное пространство от вмешательства и давления".

"Мы не шли на эти шаги, считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ", — подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания.

Сегодня спикер намерен обсудить этот вопрос с руководителями фракций.

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу телеканалу. Его обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, а в конгрессе начались разбирательства по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.

В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли, что в отношении США будут приняты ответные меры. Например, рассматривается возможность признания американских СМИ иностранными агентами.

По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в Штатах, RT не испытывает ни в одной стране. Она также заявляла, что при худшем развитии событий компания уйдет из Америки.