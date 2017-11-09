RT в суде оспорит требования Минюста США, а Москва ответит на них зеркально

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В четверг получила дальнейшее развитие ситуация c телеканалом RT в США: американский Минюст потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иноагента до 13 ноября. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян назвала людоедским установленный срок, а само требование — дискриминационным. По ее словам, выбора не остается, телеканалу придется зарегистрироваться как иноагент, в противном случае арест грозит руководителю компании в США и счетам телеканала. Тем не менее, RT не собирается сдаваться и намерен в суде доказать, что эти требования противоречат законодательству.

"Людоедский дедлайн"

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, практическая фаза российского ответа на действия США в отношении RT начнется на следующей неделе.

О требовании Минюста США к RT зарегистрироваться до 13 ноября в качестве иноагента сообщили в четверг в RT America. Таким образом, аргументы юристов RT, представленные в американское ведомство в большом количестве, не возымели действия.

"Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?" — написала Симоньян в Twitter.

"Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием", — заявила Симоньян, её слова приводятся на сайте RT.

По ее словам, компания будет продолжать "работать и с этим бороться настолько, насколько это возможно".

"Впрочем, то, что происходит в США сейчас, и тот хаос, который мы видим каждый день и не знаем, откуда прилетит очередная дикая новость, он мало позволяет надеяться на то, что в обозримом будущем это всё прекратится и жизнь вернётся в нормальное русло. Будем работать в тех условиях, которые нам предложены, сдаваться мы точно не собираемся", — отметила Симоньян.

Она назвала дискриминационным и противоречащим законодательству требование властей США к телеканалу и сообщила, что RT будет отстаивать свою позицию в суде.

"Мы считаем, это требование не просто противоречит законодательству, и мы намерены доказать это в суде. Это требование является дискриминационным, оно противоречит и принципам демократии и свободы слова, оно не даёт нам равной конкуренции с другими иностранными телеканалами, которые работают в Америке, не будучи зарегистрированными как иноагенты", — заявила Симоньян.

Главред RT назвала статус иноагента клеймом.

"Ни один журналист не будет чувствовать себя спокойно и комфортно, работая в СМИ, которое официально признано иностранным агентом. Это такое клеймо, (СМИ — ред.) вынуждено плашку вешать на все свои эфиры", — сказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Главный редактор RT рассказала, что, получив статус иноагента, СМИ придется публиковать свою отчетность, адреса сотрудников, сведения о зарплатах, контрактах. "Очень сильно усложняется возможность брать интервью у людей, потому что мы тоже должны об этом отчитываться, огромное количество ограничений", — добавила Симоньян.

Россия ответит

В Москве уже неоднократно заявляли о готовности ответить на давление Вашингтона в отношении российских СМИ. В четверг Захарова сообщила, что такие меры проработаны и будут реализовываться на практике со следующей недели.

"Мы действительно проработали ответные меры на основании российского законодательства", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"На сегодняшний момент есть такое понимание, что на следующей неделе начнется уже практическое введение в действие этих ответных мер", — добавила дипломат.

В посольстве РФ в Вашингтоне в свою очередь заявили о том, что действия США в отношении российского телеканала неотвратимо повлекут незамедлительные и зеркальные меры.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что любые ограничения деятельности российских СМИ в США неотвратимо повлекут незамедлительные и зеркальные меры. Данная возможность предусмотрена российским законодательством", — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что сигналы российской стороны "были проигнорированы". В посольстве отметили, "что в отношении зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, до сих пор не выдвигались требования зарегистрироваться в качестве иностранного агента".

"Американские власти создали опасный прецедент, продемонстрировав очередной пример двойных стандартов", — подчеркнули в дипмиссии.

Грязная политическая игра

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, США применяют дискриминационные меры к СМИ, которые распространяют неудобную точку зрения для американских властей, это очевидная дискриминационная мера, потому что она применяется к российским СМИ избирательным образом. "Я могу привести десятки и, может быть, даже сотни примеров деятельности на территории США зарубежных СМИ, в том числе телекомпаний с госфинансированием, и к ним такого рода требования не предъявляются Минюстом США", — подчеркнул законодатель.

Он полагает, что речь идет об очевидном посягательстве "на ту самую свободу слова, которую вроде бы так холят, лелеют и пытаются сохранить США". Американское декларирование приверженности свободе слова и свободе прессы "на поверку оказывается не более чем демагогией", заметил он.

"А нынешнее решение американского Минюста — это очень грязная политическая игра", — заключил Косачев.

В Союзе журналистов России сочли "прямым шантажом, беспрецедентным актом давления на российские СМИ" требования Минюста США.

"Ультиматум американских властей является тем Рубиконом, пересечение которого станет началом новой холодной войны в её информационной составляющей. Угрозы ареста руководства RT America, угрозы ареста счетов компании – неприкрытое и откровенное пиратство, чёрные флаги которого по-прежнему прикрываются лозунгами свободы слова и информации", — сказал РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.