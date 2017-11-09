Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на решение США по RT

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом, видит в этих действиях проявление антироссийской истерии, сообщил журналистам глава Минсвязи РФ Николай Никифоров.

Ранее Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября.

"Президент на этот вопрос отвечал. Это зеркальные и незамедлительные (меры — ред.)", — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, какими мерами Россия ответит на решение США признать RT иноагентом.

"Надо смотреть конкретные формулировки. Так очень сложно по медийным заголовкам судить, нужно посмотреть документ, о чем идет речь. Потому что вообще логика того, о чем говорят наши американские партнеры, пока не очень поддается логичной юридической оценке. На мой взгляд, это очередное проявление общей антироссийской истерии, а не какого-то конструктивного правового диалога", — рассказал министр.

Президент РФ Владимир Путин в октябре заявил, что как только Россия увидит конкретные шаги США, ограничивающие деятельность российских средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ.