Симоньян назвала клеймом статус иноагента, который RT должен получить в США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала клеймом статус иностранного агента, в качестве которого российский телеканал RT America должен зарегистрироваться в США.
"Ни один журналист не будет чувствовать себя спокойно и комфортно, работая в СМИ, которое официально признано иностранным агентом. Это такое клеймо, (СМИ — ред.) вынуждено плашку вешать на все свои эфиры", — сказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Главный редактор RT рассказала, что, получив статус иноагента, СМИ придется публиковать свою отчетность, адреса сотрудников, сведения о зарплатах, контрактах. "Очень сильно усложняется возможность брать интервью у людей, потому что мы тоже должны об этом отчитываться, огромное количество ограничений", — добавила Симоньян.