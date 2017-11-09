Симоньян назвала клеймом статус иноагента, который RT должен получить в США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала клеймом статус иностранного агента, в качестве которого российский телеканал RT America должен зарегистрироваться в США.

Ранее Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября.

"Ни один журналист не будет чувствовать себя спокойно и комфортно, работая в СМИ, которое официально признано иностранным агентом. Это такое клеймо, (СМИ — ред.) вынуждено плашку вешать на все свои эфиры", — сказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Главный редактор RT рассказала, что, получив статус иноагента, СМИ придется публиковать свою отчетность, адреса сотрудников, сведения о зарплатах, контрактах. "Очень сильно усложняется возможность брать интервью у людей, потому что мы тоже должны об этом отчитываться, огромное количество ограничений", — добавила Симоньян.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с РИА Новости в четверг не исключил, что американские СМИ, занимающиеся пропагандой в России, могут попасть в такие же условия работы в правовом поле, что и RT в США. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что США применяют дискриминационные меры к СМИ, которые распространяют неудобную точку зрения для американских властей.