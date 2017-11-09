Пушков сравнил требование США к RT America с санкциями

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал распространением санкций на СМИ требование Минюста США к RT America зарегистрироваться иноагентом до 13 ноября.

Ранее Минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

"Требование Минюста США к RT регистрации до 13.11 в качестве иноагента — это распространение санкций на СМИ. США упорно нарываются на контрмеры", — написал Пушков в Twitter

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с РИА Новости в четверг не исключил, что американские СМИ, занимающиеся пропагандой в России, могут попасть в такие же условия работы в правовом поле, что и RT в США. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что США применяют дискриминационные меры к СМИ, которые распространяют неудобную точку зрения для американских властей.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявляла о незаконности требований властей США в отношении телеканала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.