Захарова: Россия проработала ответные меры на требование США к RT America

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Практическая фаза ответных мер на действия США в отношении российского телеканала RT начнется на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

"Мы действительно проработали ответные меры на основании российского законодательства", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"На сегодняшний момент есть такое понимание, что на следующей неделе начнется уже практическое введение в действие этих ответных мер", — добавила дипломат.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с РИА Новости в четверг не исключил, что американские СМИ, занимающиеся пропагандой в России, могут попасть в такие же условия работы в правовом поле, что и RT в США. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что США применяют дискриминационные меры к СМИ, которые распространяют неудобную точку зрения для американских властей,

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявила о незаконности требований властей США в отношении телеканала.