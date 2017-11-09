Американские СМИ могут попасть в такие же условия, что и RT, заявил Климов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американские СМИ, занимающиеся пропагандой в России, могут попасть в такие же условия работы в правовом поле, что и RT в США, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника.

"У нас есть некая схема действий. Возможно, нам придется внести некие изменения в законодательство, которые позволят нам в пределах правового пространства создать для американских средств массовой информации, занимающихся пропагандой в России, те же условия работы, какие были созданы американскими властями для RT", — сказал Климов.