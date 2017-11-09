МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова члена американской палаты представителей Адама Шиффа о том, что телеканал с помощью рекламы в Twitter и Facebook хотел помешать Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.
По словам Шиффа, "русские хотели помочь Трампу помешать Клинтон и посеять раздор". Конгрессмен и зампредседателя комитета по разведке заявил, что это прослеживается в рекламных сообщениях: "если вы посмотрите на рекламу в Twitter, на эти продвигаемые твиты от RT, то увидите, что практически все они направлены против Хиллари Клинтон".
Кроме того, он считает, что регулированием политической рекламы должен заниматься не только комитет по разведке, но и другие. Шифф назвал сложным вопрос о том, можно ли разрешить RT рекламировать себя. "Таких вопросов будет очень много, и они будут еще сложнее", — приводит RT слова конгрессмена.
Симоньян выразила сожаление решением Twitter, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. В МИД этот шаг назвали стремлением к блокировке российских средств массовой информации, в Союзе журналистов России сочли его нарушением базового принципа свободы слова.
В Совете Федерации думают о том, чтобы рекомендовать российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter.