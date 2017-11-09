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Симоньян прокомментировала слова конгрессмена Адама Шиффа об RT

11:1909.11.2017
(обновлено: 11:53 09.11.2017)
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© РИА НовостиГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова члена американской палаты представителей Адама Шиффа о том, что телеканал с помощью рекламы в Twitter и Facebook хотел помешать Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

Студия радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Конгрессмены задумались, не запретить ли RT давать рекламу — во имя свободы слова в Америке", — приводятся слова Симоньян на сайте RT.

По словам Шиффа, "русские хотели помочь Трампу помешать Клинтон и посеять раздор". Конгрессмен и зампредседателя комитета по разведке заявил, что это прослеживается в рекламных сообщениях: "если вы посмотрите на рекламу в Twitter, на эти продвигаемые твиты от RT, то увидите, что практически все они направлены против Хиллари Клинтон".

Кроме того, он считает, что регулированием политической рекламы должен заниматься не только комитет по разведке, но и другие. Шифф назвал сложным вопрос о том, можно ли разрешить RT рекламировать себя. "Таких вопросов будет очень много, и они будут еще сложнее", — приводит RT слова конгрессмена.

Логотип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. Компания объяснила это решение расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы перед выборами и скрыл этот факт от комитета по разведке США. RT от предложения тогда отказался. В Sputnik заявили, что никогда не использовали платное продвижение в Twitter.

Симоньян выразила сожаление решением Twitter, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. В МИД этот шаг назвали стремлением к блокировке российских средств массовой информации, в Союзе журналистов России сочли его нарушением базового принципа свободы слова.

В Совете Федерации думают о том, чтобы рекомендовать российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter. 

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на американские выборы, в Кремле называли их абсолютно голословными.

 

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