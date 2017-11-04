В Польше о России пишут либо плохо, либо ничего, заявил посол

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Польские СМИ пишут и говорят о России постоянно, однако большая часть материалов несет исключительно негативную информацию. Об этом заявил в интервью RT российский посол в Польше Сергей Андреев.

"Действует правило "о России либо плохо, либо ничего". За те три с небольшим года, что я здесь работаю, я буквально по пальцам могу пересчитать случаи, когда я видел в польском информационном мейнстриме не то что позитивные, а хотя бы нейтральные материалы на российскую тематику", — пояснил дипломат.

По его словам, речь идет и как о новостных, так и об аналитических материалах в крупных СМИ – правительственного, оппозиционного или либерального толка.

"Увы, реалии именно таковы, и, судя по результатам опросов общественности, эта информационная война, пропагандистская кампания достигает своей цели, большинство польских граждан склонно, к сожалению, в это верить", — добавил дипломат.

Андреев отметил, что в стране есть некоторые СМИ, которые настроены по отношению к России более благоприятно, но "они находятся на периферии здешнего информационного пространства и погоды не определяют".