В Британии назвали слово года

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Составители словаря английского языка Collins Dictionary признали словом года словосочетание fake news. Об этом сообщается на сайте проекта.
BREAKING! The Collins Word of the Year 2017 is… FAKE NEWS 📰 https://t.co/zPFXYBvXzb #CollinsWOTY #WordOfTheYear pic.twitter.com/3vFeQNToPl— Collins Dictionary (@CollinsDict) 2 ноября 2017 г.
За прошедший год частота употребления этого выражения выросла на беспрецедентные 365%. Как отметили составители словаря Collins в своем блоге, подобный рост связан во многом с событиями вокруг президентских выборов 2016 года в США. Свой вклад в популярность словосочетания "фейковые новости" внес и президент США Дональд Трамп, нередко использующий это выражение в адрес СМИ.
В 2016 году издательство Oxford University Press признало словом года post-truth, что в переводе на русский означает "постправда". Слово, согласно Оксфордскому словарю, описывает ситуацию, при которой объективные факты являются менее важными при формировании общественного мнения, чем призывы к личным убеждениям. При этом, когда правда спустя время раскрывается, в глазах общественности это уже не имеет значения.