В Британии назвали слово года

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Составители словаря английского языка Collins Dictionary признали словом года словосочетание fake news. Об этом сообщается на сайте проекта.

В словаре Collins значение словосочетания fake news — "фейковые новости" — определяется как "ложная, зачастую сенсационная информация, распространяемая под видом новостных сообщений".

За прошедший год частота употребления этого выражения выросла на беспрецедентные 365%. Как отметили составители словаря Collins в своем блоге, подобный рост связан во многом с событиями вокруг президентских выборов 2016 года в США. Свой вклад в популярность словосочетания "фейковые новости" внес и президент США Дональд Трамп, нередко использующий это выражение в адрес СМИ.

В 2016 году издательство Oxford University Press признало словом года post-truth, что в переводе на русский означает "постправда". Слово, согласно Оксфордскому словарю, описывает ситуацию, при которой объективные факты являются менее важными при формировании общественного мнения, чем призывы к личным убеждениям. При этом, когда правда спустя время раскрывается, в глазах общественности это уже не имеет значения.