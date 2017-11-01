Google, Facebook и Twitter продолжат расследование "вмешательства России"

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представители Google, Facebook и Twitter заявили на слушаниях в сенате, что их компании ещё не полностью оценили масштаб "российского вмешательства" в выборы, используя их платформы.

Отвечая на вопрос зампредседателя комитета по разведке сената конгресса США, определили ли компании " полный масштаб активности РФ" на их платформах, главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч отметил, что "расследование ещё продолжается".

"Нет, мы все ещё работаем над этим", — сказал и.о. главного юрисконсульта Twitter Шон Эджетт. Аналогичный ответ дал и главный юрисконсульт Google Кент Уолкер.

Все компании также подтвердили свою готовность активно сотрудничать с конгрессом по этому вопросу.

Ранее сеть Facebook заявила, что намерена предъявить в юридическом комитете сената США доказательства того, что предположительно связанная с РФ группа выложила более 80 тысяч сообщений во время и после выборов. Потенциальная аудитория этих постов могла составить 126 миллионов пользователей, а у 29 миллионов человек они появлялись напрямую в ленте новостей.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании. Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.