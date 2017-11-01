Google, Facebook и Twitter продолжат расследование "вмешательства России"

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представители Google, Facebook и Twitter заявили на слушаниях в сенате, что их компании ещё не полностью оценили масштаб "российского вмешательства" в выборы, используя их платформы.
"Нет, мы все ещё работаем над этим", — сказал и.о. главного юрисконсульта Twitter Шон Эджетт. Аналогичный ответ дал и главный юрисконсульт Google Кент Уолкер.
Все компании также подтвердили свою готовность активно сотрудничать с конгрессом по этому вопросу.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет сотрудничать в расследовании. Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.