Председатель СЖМ не доверяет соцсетям и не размещает рекламу в Twitter

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Главный редактор газеты "Московский комсомолец", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил РИА Новости, что с осторожностью относится к соцсетям и не рекламирует свое издание в Twitter, он также считает, что призыв сенаторов к российским компаниям не размещать там рекламу в ответ на притеснение RT в США будет услышан.

Российским компаниям рекомендуется воздержаться от размещения рекламы в Twitter, в качестве ответной меры на притеснение RT и Sputnik США. Такое предложение содержится в рекомендациях рабочей группы комиссии Совфеда по защите суверенитета.

"Мы не размещаем ничего (в Twitter), но дело в том, что я вообще очень осторожно отношусь к социальным сетям и всему, что с ними связано. Считаю, что в любом случае, так или иначе, эти структуры подвержены той ситуации, когда информация интерпретируется и используется не в пользу только того человека, который туда поставляет эту информацию. Я очень специфически к этому отношусь", — сказал Гусев.

Он также считает, что призыв сенаторов будет услышан частью бизнес-сообщества.

"Я думаю, что определенная часть услышит, но не самая большая", — сказал главред МК.