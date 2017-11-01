Сенатор оценил потери Twitter при отказе российских компаний от рекламы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Потери российского сегмента Twitter от отказа компаний РФ размещать рекламу будут чувствительными и могут составить миллионы долларов, заявил журналистам глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Олег Морозов.

Ранее сенаторы рекомендовали российским компаниям воздержаться от размещения рекламного контента в Twitter в качестве ответной меры на дискриминацию RT в США. В частности, Twitter отказал RT и Sputnik в размещении рекламы.

"Речь идет о десятках компаний, которые взаимодействуют с Twitter здесь, в России. С государственным участием и частных", — сказал Морозов.

Отвечая на вопрос о возможных экономических потерях для российского сегмента Twitter от этого решения, сенатор отметил, что цитирует заявление одного из участников закрытого заседания рабочей группы с участием министерств и ведомств: "Это будет чувствительно, это миллионы долларов".