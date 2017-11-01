Симоньян прокомментировала ситуацию с рекламой RT в Twitter

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал RT во время предвыборной кампании в США заплатил за продвижение в соцсети Twitter сумму, несопоставимо меньшую по сравнению с миллиардом долларов, потраченным на кампанию кандидатами в президенты, заявила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

На прошлой неделе соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, это решение было принято на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.

"Нами было потрачено 275 тысяч долларов. Это цена двушки в Бирюлево. Речь идет о тысячах долларов… Это сумма, которая была потрачена на промоушен во время предвыборной кампании", — сказала Симоньян на заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

Она подчеркнула, что это несопоставимые суммы в сравнении с миллиардом долларов, потраченным на кампанию со стороны кандидатов в президенты США.

По словам Симоньян, самый дорогой по стоимости твит RT America был посвящен прямому эфиру кандидата Берни Сандерса, а не Дональда Трампа или Хиллари Клинтон. Он стоил 12 тысяч долларов.

"Вообще за все время сотрудничества (с Twitter — ред.), за эти много много лет было потрачено (один) миллион 900 тысяч долларов. За много лет на все кампании вместе взятые. Это просто смешные цифры", — сказала Симоньян.

Симоньян подтвердила, что Twitter ранее сам предлагал разместить рекламу ресурсов RT на своей площадке.

"Twitter сейчас обвиняет нас в том, что инициировал он сам. Вот эта красивая презентация. Это презентация, которую сделал Twitter. Пришел с ней к нам и сказал: "Ребята, посмотрите, как здорово вы можете рекламироваться на нашей площадке во время президентских выборов США", — рассказала она.

Она отметила, что предложение Twitter оценивалось в несколько миллионов долларов. "Мы, к сожалению, не могли себе позволить эту сумму. Потратили сумму значительно меньшую", — сказала главред RT.

Ранее в МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik называли стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов России сочли это нарушением базового принципа свободы слова. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в США. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.