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Google не нашла на своих платформах нарушений со стороны России

15:1731.10.2017
(обновлено: 15:32 31.10.2017)
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© AP Photo / Paul SakumaШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Архивное фотоШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sakuma

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Компания Google в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США 2016 года не обнаружила нарушений правил пользования своими платформами субъектами, связанными с властями РФ, говорится в докладе Google.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала доклад Google о соблюдении RT правил YouTube
Компания сообщила о проведенной оценке политической рекламы в ​Google с целью обнаружения рекламы, которую приобрели связанные с государством субъекты.

В Google установили, что два аккаунта, связанные с Агентством интернет-исследований, потратили в общей сложности 4,7 тысячи долларов на платформах компании в период выборов 2016 года. Эта цифра относится как к поисковой, так и дисплейной рекламе. "Эта реклама не была узко нацелена на конкретные группы пользователей. Например, мы не обнаружили свидетельств того, что реклама была географически ориентирована (например, на определенные государства) или ориентирована согласно предполагаемым политическим предпочтениям пользователей (например, правого или левого толка)", — говорится в документе.

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Google заявила, что RT и другие российские СМИ не нарушали правила YouTube
На платформе YouTube компания обнаружила 18 каналов на английском языке, предположительно, связанных с кампанией по влиянию на выборы, где размещался политический контент. При этом каналы также публиковали контент не политического содержания. Всего таких видео было загружено 1108 общей продолжительностью 43 часа. В США видео набрали 309 тысяч просмотров с июня 2015 года по ноябрь 2016 года. В целом у этих видео очень небольшое число просмотров, лишь около 3% имели более 5 тысяч просмотров.

"Видео на этих каналах не были нацелены на США или на какую-либо конкретную часть населения США", — говорится в докладе. Google также сообщил, что действие каналов, которые удалось идентифицировать, было приостановлено.

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Facebook и Google раскрыли масштаб "вмешательства России" в выборы в США‍
Что касается поисковых сервисов Google, компания "не обнаружила свидетельств того, что связанные с государством или финансируемые государством субъекты использовали ненадлежащие методы, чтобы поднять свой рейтинг". Аккаунты Gmail, предположительно связанные с кампанией, использовались для доступа к аккаунтам на других платформах.

Компания не обнаружила постов политического содержания на английском языке на ​Google+ от связанных с властями РФ субъектов. Было обнаружено несколько постов на русском языке и очень малое количество постов не политического содержания.

Также компания Google сообщила, что не обнаружила свидетельств манипуляций со стороны российского телеканала RT и других российских государственных СМИ платформой YouTube.

Ранее Facebook и Twitter обязались предоставить американскому сенату данные об аккаунтах, которые, по опасениям сенаторов, могли быть связаны с Россией. Компании также приняли ряд мер для того, чтобы не допустить "российского вмешательства в выборы" в США, в частности, Facebook ужесточил правила политической рекламы, а Twitter запретил рекламу аккаунтов, принадлежащих телеканалу RT и агентству Sputnik.

Здание Белого дома в Вашингтоне, СШ. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
В Белом доме ожидают скорых итогов расследования "по российскому делу"
Американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявили о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминали. Решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik было обосновано не собственными выводами компании, а обвинениями американской разведки в адрес этих СМИ. Представитель Twitter отказался прокомментировать РИА Новости, на каком основании был введен запрет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти РФ прорабатывают ответные меры на действия Twitter.

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