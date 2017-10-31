Симоньян оценила доклад Google об отсутствии манипуляций RT на YouTube

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя доклад Google об отсутствии свидетельств манипуляций со стороны RT и других российских государственных СМИ платформой YouTube, заявила, что это и требовалось доказать.

"Как учили нас в советской школе, что и требовалось доказать", — сказала Симоньян РИА Новости.

Компания Google сообщила, что не обнаружила свидетельств манипуляций со стороны российского телеканала RT и других российских государственных СМИ платформой YouTube. Как отмечается в документе, некоторые поднимали вопросы об использовании YouTube телеканалом RT, финансируемым российским правительством СМИ. Расследование Google "не выявило свидетельств манипуляций нашей платформой или нарушения нашей политики". Как отмечает компания, RT и все другие финансируемые государством СМИ "по-прежнему подчиняются нашим стандартным правилам".

Ранее Facebook и Twitter обязались предоставить американскому сенату данные об аккаунтах, которые, по опасениям сенаторов, могли быть связаны с Россией. Компании также приняли ряд мер для того, чтобы не допустить "российского вмешательства в выборы" в США, в частности, Facebook ужесточил правила политической рекламы, а Twitter запретил рекламу аккаунтов, принадлежащих телеканалу RT и агентству Sputnik.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают. Решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik было обосновано не собственными выводами компании, а обвинениями американской разведки в адрес этих СМИ. Представитель Twitter отказался прокомментировать РИА Новости, на каком основании был введен запрет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти РФ прорабатывают ответные меры на действия Twitter.