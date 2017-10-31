Google заявила, что RT и другие российские СМИ не нарушали политику YouTube

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Компания Google сообщила, что не обнаружила свидетельств манипуляций со стороны телеканала RT и других российских государственных СМИ платформой YouTube.

"RT и все другие финансируемые государством СМИ по-прежнему подчиняются нашим стандартным правилам", — говорится в докладе Google.

Ранее Facebook и Twitter обязались предоставить американскому сенату данные об аккаунтах, которые, по опасениям сенаторов, могли быть связаны с Россией. Компании также приняли меры для того, чтобы не допустить "российского вмешательства в выборы" в США. Так, Facebook ужесточил правила политической рекламы, а Twitter запретил рекламу аккаунтов, принадлежащих телеканалу RT и агентству Sputnik.

Американские СМИ обвиняли Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этим утверждениям. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают. Решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik было обосновано не собственными выводами компании, а обвинениями американской разведки в адрес этих СМИ.

В российском МИД заявили, что власти прорабатывают ответные меры на действия Twitter.