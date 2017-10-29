Симоньян допустила возможность ответных мер за запрет рекламы RT в Twitter

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, что после запрета рекламы RT и Sputnik в Twitter последуют ответные зеркальные меры, по ее словам, возможны ограничения работы американских СМИ в России.

По словам Симоньян, "Twitter сам пришел с предложением провести рекламную компанию именно во время выборов в США".

"Я думаю, что Россия будет вынуждена предпринимать зеркальные меры, мы уже слышали об этом и от МИДа, и собственно говоря от Владимира Путина, который сказал, что все меры будут зеркальными, ну значит, будут ограничиваться возможности для работы американских СМИ в России", — сказала Симонян.

На вопрос, сможет ли RT и Sputnik дальше существовать в Америке, Симоньян ответила, что "мы будем существовать столько, сколько нам дадут существовать".

"Мы безусловно не те люди, которые сдаются, мы будем продолжать работать и надеемся, что это безумие, которое произошло после выборов и продолжается до сих пор, закончится. Ну не все же время они будут сходить с ума и расстраиваться, что они проиграли, я сейчас имею в виду истеблишмент",- подчеркнула главный редактор RТ.

По ее словам, "Трамп сам признает, что сейчас у него нет возможности в полной мере быть президентом США".

"Вы послушайте его пресс-конференции, он с жалобными интонациями рассказывает о том, что ну как же так, я не могу даже проводить переговоры с иностранными лидерами, потому что мои же собственные спецслужбы через час сливают содержание этих секретных переговоров СМИ, ну как же мне работать", — сказала Симоньян, уточнив, что "пожалеть остается президента страны, которую он плохо контролирует, судя по всему".