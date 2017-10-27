Twitter в очередной раз доказал, что в США вводится цензура, заявили в ОП

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американская компания Twitter, решившая снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и Sputnik, наглядно продемонстрировала, что свобода слова в США соблюдается лишь на уровне заявлений, заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В четверг соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

"Очевидно, что решение руководства сети Twitter было принято либо с оглядкой на отдельные государственные структуры США, чтобы поддержать определенный политический блок, либо просто по прямому указанию, как говорится, сверху. Надо сказать, что этот пример очень хорошо характеризует современную ситуацию со свободой слова в Штатах, когда реальное соблюдение законодательства в этой области сохраняется только на уровне разговоров и громких заявлений высокопоставленных политиков, а на деле государство вводит откровенную цензуру и блокирует источники в своих интересах", — заявила РИА Новости Сутормина.

Она выразила недоумение тем, что "в этой ситуации молчат различные независимые медийные сообщества и организации, которые регулярно выступают в публичном поле за соблюдение норм международного права в области свободы слова".