RT опубликовал "эксклюзивное рекламное предложение" Twitter для телеканала

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. RT показал презентацию "эксклюзивного предложения", с помощью которой администрация Twitter хотела уговорить руководство канала "потратить миллионы" на продвижение своего контента во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

Ранее стало известно, что Twitter предлагал RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании в США. Как пояснил заместитель главного редактора телеканала Кирилл Карнович-Валуа, представители RT и Twitter несколько раз встречались за столом переговоров, пытаясь выработать медиастратегию для освещения президентских выборов.

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

Представители платформы предлагали каналу шанс "занять свою позицию" и обещали "различные бонусы", однако RT отказался от "эксклюзивного предложения" из-за слишком высокой цены, которая значительно превышала бюджеты, выделяемые каналу на продвижение в социальных сетях. По словам Карновича-Валуа, затраченные средства в итоге направили на общее продвижение аккаунтов RT, а не отдельные материалы на предвыборную тематику.

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

© RT Презентация Twitter по предложению для RT © RT Презентация Twitter по предложению для RT

Блокировка рекламы RT и Sputnik

Twitter запретил рекламу аккаунтов, которыми владеют российские канал RT и агентство Sputnik, 26 октября. Как заявили представители соцсети, поводом стало "вмешательство" российских СМИ в президентские выборы в США в 2016 году.

По утверждению Twitter, канал потратил более 274 тысяч долларов на рекламные сообщения в сервисе микроблогов.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведется в ФБР и в конгрессе. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, называя их беспочвенными и бездоказательными.

В Twitter пояснили, что этот шаг "дался компании нелегко", но он направлен на защиту пользователей. При этом RT и Sputnik могут оставаться пользователями соцсети.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что до последнего не верила , что "Twitter управляют американские спецслужбы".

"Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер", — сказала Симоньян РИА Новости.