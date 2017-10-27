Twitter скрыл от сенаторов, что сам предложил сотрудничество RT, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания Twitter не сообщала комитету по разведке сената США о том, что сама предлагала телеканалу RT сотрудничать, сообщает издание Hill со ссылкой на представителя комитета сенатора Марка Уорнера.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в связи с докладом Twitter о "российском вмешательстве", в котором представлены данные о контрактах с телеканалом на рекламу в этой социальной сети, напомнила генеральному директору Twitter Джеку Дорси, что его компания сама предложила RT рекламное сотрудничество. Симоньян написала в Twitter, что надеется, что "Джек не забудет сообщить конгрессу, как Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США".
В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.