Twitter скрыл от сенаторов, что сам предложил сотрудничество RT, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания Twitter не сообщала комитету по разведке сената США о том, что сама предлагала телеканалу RT сотрудничать, сообщает издание Hill со ссылкой на представителя комитета сенатора Марка Уорнера.

Американский сервис микроблогов в четверг заблокировал рекламу с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было принято на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в связи с докладом Twitter о "российском вмешательстве", в котором представлены данные о контрактах с телеканалом на рекламу в этой социальной сети, напомнила генеральному директору Twitter Джеку Дорси, что его компания сама предложила RT рекламное сотрудничество. Симоньян написала в Twitter, что надеется, что "Джек не забудет сообщить конгрессу, как Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США".

"Уорнер сообщил, что Twitter не информировал комитет в ходе брифинга в прошлом месяце и когда-либо еще, что компания сделала презентацию, для того чтобы убедить RT размещать рекламу на ее платформе", — сообщает газета.

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мейнстрим".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.