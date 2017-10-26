В СЖР прокомментировали блокировку рекламы RT и Sputnik в Twitter

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Блокировка соцсетью Twitter рекламы RT и Sputnik — очередной этап информационной войны против российских СМИ и нарушение базового принципа свободы слова, эту вакханалию пора остановить, пока это еще возможно, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

"Это является очередным этапом давления, которое оказывается на наши СМИ — конкретно на RT и Sputnik — уже не первый день. Это очередной этап того, что, к сожалению, мы можем назвать информационной войной, которая ведется против наших СМИ, очередной этап того, против чего все здравомыслящие люди, не только из сферы журналистики и не только из России, высказывают протесты. И, к сожалению, мы видим, что этот процесс заходит достаточно далеко, достаточно глубоко, эскалация его налицо", — заявил Шафир.

Он выразил надежду, что в данной ситуации "голос разума возобладает".

"Здесь нарушается базовый принцип свободы слова и принцип распространения информации, который на бумаге, на которой, как известно, все очень гладко, так активно пропагандируется в том числе в США. Никак иначе, как с возмущением и с негативом, на это отреагировать нельзя. Но пока еще есть возможность, всю эту вакханалию нужно приостановить. Мы надеемся, что она будет остановлена", — добавил собеседник агентства.

Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.