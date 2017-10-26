В МИД назвали решение Twitter по RT и Sputnik агрессивным шагом

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Решение Twitter по RT и Sputnik — очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российских СМИ, и результат давления части американского истеблишмента и спецслужб, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ.

"Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканала Russia Today (прежнее название RT – ред.) и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб. Ответные меры, естественно, последуют", — сказала она.