МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Значительная часть жителей США не доверяют американским телеканалам и изданиям, показал опрос "Sputnik.Мнения".

Респондентов просили ответить на вопрос, объективны ли американские СМИ или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса.

Более половины опрошенных — 59% — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. По сравнению с 2015 годом доля американцев, придерживающихся такой позиции, выросла на шесть процентов. Чуть более четверти опрошенных назвали прессу "в целом беспристрастной".

Не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78%) и сторонники Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины.

В объективности СМИ убеждены в основном жители западных штатов и, как правило, люди с высоким уровнем образования. Ангажированной прессу считают подавляющее большинство протестантов и атеистов, среди католиков такого мнения придерживаются менее половины.

Три четверти жителей США с доходом чуть выше среднего не склонны верить медиа. При этом американцы с еще более высоким достатком считают СМИ объективными.

Опрос проводила IFop, старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения, с 20 по 27 сентября 2017 года в США. В нем участвовали 802 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.