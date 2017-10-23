США взяли паузу в давлении на RT, заявили в Совфеде

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В США взяли паузу в давлении на телеканал RT, поскольку решили более серьезно обсудить ситуацию, осознав риски американской стороны, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"У нас есть сигналы о том, что в США серьезно задумались о ситуации с RT, эта тема стала предметом более серьезного обсуждения", — сказала Климов РИА Новости в понедельник.
Он подчеркнул, что за последнее время – с 17 октября, когда RT должен был зарегистрироваться как иноагент, — ситуация вокруг российского телеканала радикально не изменилась. По мнению сенатора, принятое ранее решение о присвоении статуса иноагента российскому СМИ было несколько спонтанным, в США не задумывались о последствиях такого шага.
Свою озабоченность, по мнению политика, выражают и американские СМИ, которые работают в России, а также организаторы пропаганды, которая реализуется через средства массовой информации США с госфинансированием.
Источник в правительственных кругах РФ ранее сообщил РИА Новости, что Совету Федерации рекомендовано, с учетом ограниченности действия нынешнего закона об иногентах, внести предложения о расширении перечня организаций, под него подпадающих, включая СМИ, о расширении критериев отнесения к данной категории, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование. После этого ряду американских СМИ может быть предложено зарегистрироваться к качестве иностранных агентов со всеми вытекающими последствиями.