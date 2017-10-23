США взяли паузу в давлении на RT, заявили в Совфеде

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В США взяли паузу в давлении на телеканал RT, поскольку решили более серьезно обсудить ситуацию, осознав риски американской стороны, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по обвинениям во влиянии канала через соцсети на избирательные процессы в Америке. Говоря о ситуации вокруг канала в США и требовании Минюста по регистрации, главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала, что "мы, конечно, никуда не денемся". По её словам, юристы телеканала предпринимают все, чтобы регистрации в качестве иноагента не случилось.

"У нас есть сигналы о том, что в США серьезно задумались о ситуации с RT, эта тема стала предметом более серьезного обсуждения", — сказала Климов РИА Новости в понедельник.

Он подчеркнул, что за последнее время – с 17 октября, когда RT должен был зарегистрироваться как иноагент, — ситуация вокруг российского телеканала радикально не изменилась. По мнению сенатора, принятое ранее решение о присвоении статуса иноагента российскому СМИ было несколько спонтанным, в США не задумывались о последствиях такого шага.

"Теперь они понимают, что просто так это не пройдет, что у них тоже есть серьезные риски", — сказал он. По мнению главы комиссии СФ, теперь у американцев существует дилемма — "дожать ситуацию или сохранить статус-кво".

Свою озабоченность, по мнению политика, выражают и американские СМИ, которые работают в России, а также организаторы пропаганды, которая реализуется через средства массовой информации США с госфинансированием.

Источник в правительственных кругах РФ ранее сообщил РИА Новости, что Совету Федерации рекомендовано, с учетом ограниченности действия нынешнего закона об иногентах, внести предложения о расширении перечня организаций, под него подпадающих, включая СМИ, о расширении критериев отнесения к данной категории, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование. После этого ряду американских СМИ может быть предложено зарегистрироваться к качестве иностранных агентов со всеми вытекающими последствиями.