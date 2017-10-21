МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британский таблоид Mirror назвал украинку Елену Зайцеву, сбившую 11 человек в Харькове, дочерью "русского олигарха".

"Дочь русского олигарха насмерть сбила пятерых человек, сев за руль под наркотиками. Жуткое происшествие попало на видео", — гласит заголовок статьи.

Едва ли журналисты Mirror могли допустить ошибку, случайно перепутав Украину с Россией. В материале указано, что Харьков — украинский город. Кроме того, автор статьи, по всей видимости, проводит параллели с конфликтом в Донбассе.

"Зайцева устроила гонки со своим товарищем и промчалась на красный свет, а после этого машина вылетела с дороги и превратила улицу украинского города в нечто, напоминающее зону военного конфликта — тела жертв были разбросаны по всему тротуару", — пишет Mirror.

© Скриншот с сайта Mirror Mirror назвал виновницу смертельного ДТП в Харькове "дочерью русского олигарха" © Скриншот с сайта Mirror Mirror назвал виновницу смертельного ДТП в Харькове "дочерью русского олигарха"

В тексте статьи говорится, что виновница аварии — дочь "местного мультимиллионера" Василия Зайцева, однако в подписи к фото его снова называют "российским" предпринимателем.

Ранее стало известно, что в действительности Зайцева — приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа — Тайфун" и генерального директора "ПТП "Укрэнергочермет". Ни одно из украинских СМИ не называет его "олигархом".

В среду Зайцева на внедорожнике Lexus въехала в группу людей в Харькове, в результате погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что автомобиль в момент аварии участвовал в уличной гонке. Наркологическая экспертиза выявила в крови Зайцевой опиаты. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.