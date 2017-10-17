Глава британского МИД возмущен участием лейбористов в передаче RT

ЛОНДОН, 17 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские консерваторы использовали в качестве компромата на своих оппонентов факт участия лейбористов в программах телеканала RT.

Ранее один из популярных в Великобритании политических блогов подсчитал, что за прошедшие два года лейбористы более 40 раз появлялись в программах телеканала RT. Во вторник на заседании Палаты общин британского парламента главу МИД Великобритании Бориса Джонсона попросили прокомментировать эту информацию.

"Если вы изучите то, что выпускает Russia Today (телеканал RT), и если вы оцените положение прессы в России в настоящее время, то это скандал, когда члены оппозиционной партии продолжают придавать законную силу и легитимизировать такую пропаганду, приходя на такие программы. Я уверен, что никто из сотрудников моего министерства не делал такого", — сказал Джонсон.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

В последнее время максимально осложнить работу телеканалу RT пытаются в США, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в Конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора канала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.