Лже-аккаунты посольств РФ спонсируют "другие государства", уверена Захарова

СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. За поддержанием работы фейковых аккаунтов российских посольств в социальных сетях и финансированием этих блогов стоят "конкретные структуры других государств", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы по ряду этих фейковых аккаунтов нашли источники их финансирования, и мало того, мы нашли даже тех людей, которые занимались их поддержанием. Что вы думаете? Это не частная инициатива каких-то частных граждан. За ними стоят определённые, вполне конкретные структуры других государств", — сказала российский дипломат, выступая в ходе панельной сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.