Лже-аккаунты посольств РФ спонсируют "другие государства", уверена Захарова

СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. За поддержанием работы фейковых аккаунтов российских посольств в социальных сетях и финансированием этих блогов стоят "конкретные структуры других государств", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала о том, что сегодня "множатся фейковые аккаунты наших диппредставительств, которые давали абсолютно лживую информацию".

"Мы по ряду этих фейковых аккаунтов нашли источники их финансирования, и мало того, мы нашли даже тех людей, которые занимались их поддержанием. Что вы думаете? Это не частная инициатива каких-то частных граждан. За ними стоят определённые, вполне конкретные структуры других государств", — сказала российский дипломат, выступая в ходе панельной сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Ранее Захарова уже сообщала, что ранее появлялись фальшивые аккаунты российских посольств в разных странах, и МИД РФ не мог добиться от администрации соцсети их закрытия. Позже в Facebook объявили о якобы обнаруженных фейковых аккаунтах, с которых велись публикации о внутриполитической ситуации в США. Захарова отметила, что Москва рада, что "в Facebook всерьез озаботились проблемой фейковых аккаунтов, давно пора было это сделать".