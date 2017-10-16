Клинтон буквально поняла ироничную рекламу RT

ЛОНДОН, 16 окт — РИА Новости. Экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон усмотрела в ироничной рекламе телеканала RT в Лондоне подтверждение своему мнению, что Россия представляет собой "угрозу западной демократии"; главный редактор RT Маргарита Симоньян посочувствовала ей, отметив, что обнаружение в британской столице рекламы RT стало "тяжелым испытанием для нашего самого преданного зрителя".

Клинтон, выступая на литературном фестивале в английском Челтнеме, немалую часть своей речи посвятила "беспрецедентному вторжению" России в американские выборы и "интернет-оружию", якобы используемому по личному приказу президента РФ Владимира Путина.

"То, что мы узнали о российском вмешательстве в выборы, еще больше волнует, поскольку это явная и сохраняющаяся угроза западной демократии, и это все инициировано Путиным", — сказала Клинтон.

Утверждая, что Россия для вмешательства во внутренние дела многих стран использует самые разные инструменты, экс-кандидат в президенты США отметила: "Может, вы даже видели в лондонском метро рекламу одного пропагандистского СМИ, финансируемого российским государством, в которой оно хвастается: "Смотри RT и узнай, кого мы намерены взломать следующим?", — поведала Клинтон.

"Но факт в том, что они открывают новое бюро в Шотландии", — отметила она.