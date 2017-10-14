Симоньян об ответе России на притеснение RT в США: приветствую любые меры

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что будет приветствовать любые действия России в ответ на притеснение RT в США, которые позволят телеканалу и дальше продолжать работать; при этом как журналисту ей бы хотелось, чтобы все СМИ имели возможность свободно вещать в любой стране.
"Я продолжаю оставаться журналистом, с этой точки зрения я бы хотела чтоб журналисты везде могли работать свободно: и в России, и в Америке, и везде. При этом как руководитель той организации, которой я руковожу, я буду приветствовать любые меры, которые заставят их оставить нас в покое и позволят нам и дальше заниматься журналистской работой", — сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на ТВ Центр.
При этом она отметила, что вопрос ответных мер "касается межгосударственных отношений", которыми она не занимается.
США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию российского телеканала через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.