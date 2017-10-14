Симоньян об ответе России на притеснение RT в США: приветствую любые меры

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что будет приветствовать любые действия России в ответ на притеснение RT в США, которые позволят телеканалу и дальше продолжать работать; при этом как журналисту ей бы хотелось, чтобы все СМИ имели возможность свободно вещать в любой стране.

Минюст России ранее сообщил, что проинформировал ряд американских СМИ, работающих в РФ, о возможных ограничениях в рамках российского закона о средствах массовой информации. В частности, предупреждения получили "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии". В пресс-службе Минюста также сообщили, что "принцип зеркальных мер будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки".

"Я продолжаю оставаться журналистом, с этой точки зрения я бы хотела чтоб журналисты везде могли работать свободно: и в России, и в Америке, и везде. При этом как руководитель той организации, которой я руковожу, я буду приветствовать любые меры, которые заставят их оставить нас в покое и позволят нам и дальше заниматься журналистской работой", — сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на ТВ Центр.

При этом она отметила, что вопрос ответных мер "касается межгосударственных отношений", которыми она не занимается.

"Если можно что-то сделать, чтобы от нас отстали, давайте это сделаем, если нельзя ничего сделать, значит, давайте искать другие способы выживать в этой ситуации. Мне не хочется войны ради войны, мне хочется, чтобы все жили мирно, нормально вещали и рассказывали людям ту правду, которую они считают нужной рассказать", — добавила Симоньян.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию российского телеканала через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.