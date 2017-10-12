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В МИД отметили давление, которое испытывают российские СМИ в США

12:2812.10.2017
(обновлено: 12:37 12.10.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Деятельность иностранных СМИ в РФ всегда регулировалась в соответствии с законом, однако в ситуации, когда российские СМИ испытывают беспрецедентное давление в США, Москва имеет право на ответ, и закон это допускает, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян о ситуации с RT в США: свободу слова убили те, кто ее придумал
"Мы много говорили о том, и в ходе брифингов, и в ходе индивидуальных интервью иностранным корреспондентам и в других форматах встреч, о том беспрецедентном давлении, которому сейчас подвергаются российские средства массовой информации, в частности, в Соединенных Штатах Америки", — сказала Захарова.

По ее словам, ситуация с иностранными СМИ в России всегда регулировались в соответствии с законом.

"Никакая политическая конъюнктура, никакое наше отношение даже на экспертном уровне не могло повлиять на ту атмосферу, которая создавалась для деятельности иностранных корреспондентов… Нами все разрешалось без того, чтобы выносить все эти вещи на публику. Мы считали, что нужно действовать конструктивно, но раз мы видим изменение отношения в сторону просто какого-то тотального беспредела в отношении российских телевизионных компаний, всяких журналистов в ряде стран. Еще раз говорю: тогда мы имеем право на ответ, также закон это нам предписывает", — добавила она.

Телеканал RT. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россия готова зеркально ответить на давление США на RT
Захарова подчеркнула, что иностранные журналисты, работающие на территории РФ, должны соблюдать российские законы.

В начале сентября Минюст США обязал руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в конгрессе идут разбирательства по возможному влиянию российского телеканала через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании увольняют сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия не исключает ответных мер на условиях взаимности в случае дальнейшего продолжения притеснений российских СМИ в США.

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