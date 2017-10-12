"Голодомор, ну, или холокост". Washington Post высмеяли за статью об СССР

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Западные журналисты обрушили шквал критики на публикацию в Washington Post, в которой утверждается, что Россия пытается "разжигать ненависть" на расовой почве в США, а корни такой "политики" якобы кроются в советской истории. Об этом сообщает Sputnik International.

Автор статьи в Washington Post Террел Джермейн Старр попытался связать существование расизма в Соединенных Штатах с историей СССР. Он утверждает, что Россия "знает, как обратить расизм в оружие", поскольку Советский Союз якобы насаждал "российскую однородность" среди проживавших в стране этнических меньшинств.

В качестве доказательства колумнист приводит историю о своей давней поездке во Львов, где к нему на улице подошел старик и назвал Украину "колонией Москвы". Старр пишет, что это была "ценная информация". На Украине, по его словам, СССР совершил "Голодомор, или холокост".

Статью резко раскритиковали корреспонденты газет Guardian и Financial Times.

"Один из худших образцов "аналитики" о России и о советской "истории", что мне довелось прочитать за долгое время", — пишет журналист Guardian Шон Уокер в Twitter.

One of the worst pieces of Russia "analysis" / Soviet "history" I've read in a long time https://t.co/gLuhp0HcXO — Shaun Walker (@shaunwalker7) 10 октября 2017 г.

"Мне это напоминает мои самые провальные рефераты, написанные в студенческие годы", — признается Макс Седдон, корреспондент Financial Times.

This reads like some of my own particularly bad undergraduate essays — max seddon (@maxseddon) 10 октября 2017 г.

"Кто вообще позволил это опубликовать?" — недоумевает американский журналист Айзек Уэбб.

Who allowed this to be published?https://t.co/FKJPESf8pz — Isaac Webb (@isaacdwebb) 10 октября 2017 г.

"Отвратительная писанина, как Washington Post может публиковать такую бредятину? И это называется "эксперт по России и СССР"? Вы серьезно?" — спрашивает пользователь под ником BergerWthur.

Некоторые комментаторы отыскали старые твиты Старра, которые свидетельствуют об отсутствии у него базовых знаний о регионе. Так, в 2014 году колумнист написал, что Одесса расположена в Крыму, рядом с Приднестровьем.

"Автор — настоящий эксперт по постсоветскому пространству", — иронизирует политолог Владимир Корнилов.

The author is a great "expert" on post-Soviet world pic.twitter.com/MtdX60dGl1 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 10 октября 2017 г.

Сам Старр в ответ на критику написал в Twitter, что "всегда найдется кто-нибудь, кому не нравится то, что вы делаете".