РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Медиавойны
Медиавойны

Журналист обвинил New York Times и YouTube в сговоре

23:1411.10.2017
01792
© AP Photo / Mark LennihanЗдание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке. Архивное фотоЗдание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Журналист Джеймс О'Киф, известный расследованиями, снятыми на скрытую камеру, обвинил ведущую газету США New York Times и видеосервис YouTube в сговоре с целью продвижения материалов в социальных сетях в нарушение заявленных принципов работы видеосервиса. New York Times пообещала разобраться в ситуации.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В RT назвали политическим давлением исключение из премиальных видео YouTube
О'Киф на своем сайте Project Veritas опубликовал два видео, снятых скрытой камерой. По его заявлению, на первом видео Ник Дадич, который занимается в New York Times продвижением видео, признается в манипулировании социальными сетями. На другом видео, по заявлению О'Кифа, запечатлен сотрудник YouTube Эрнест Петти, который признает, что требуется "человеческое вмешательство" при отборе видео.

По словам Дадича, он является "сторожем" информационного пространства и влияет на отбор новостей, а также поддерживает хорошие отношения с крупнейшими компаниями Кремниевой долины, такими как YouTube и Facebook. "Я могу выбирать, что будет опубликовано, а что не будет… Мы (New York Times — ред.) только что сделали негативное видео о Facebook, и я решил поставить его в такое место, где, как я знаю, оно не добьется успеха", — говорит Дадич. Эти слова О'Киф трактует как признание того, что работник New York Times защищает своих друзей в Кремниевой долине от критики. На вопрос, знает ли об этом редакция, Дадич отвечает: "Они не знают, потому что мои друзья редактируют первую страницу".

В свою очередь, работник YouTube Петти признает, что нужно "человеческое вмешательство" при отборе видео. "Алгоритмы действительно все контролируют, но иногда нужны люди, чтобы проверить", — сказал Петти на видео, снятом скрытой камерой в баре. Он также описывает, как YouTube продвигает видео, которые считает "легитимными". Это, по заявлению О'Кифа, противоречит официальной доктрине YouTube, что место видео на сайте определяется его популярностью среди аудитории, а не у кураторов. Петти также признает, что знает Дадича, и говорит, что тот разбирается в том, как работает YouTube, лучше, чем кто бы то ни было. Петти заявляет также, что у YouTube есть "новостные партнерства", которые помогают отбирать видео.

Логотип видеопортала YouTube. Архивное фото
© Flickr / Rego
Пользователи узнали о "секретном" режиме YouTube
Газета New York Times заявила, что Дадич находился на невысокой должности и, по всей видимости, нарушил этические принципы в ходе своей работы в редакции.

"Основываясь на том, что мы увидели на видео Project Veritas, похоже, что недавно нанятый на младшую должность сотрудник нарушил наши этические стандарты и неправильно трактовал свою роль. Его работа в New York Times подразумевала размещение уже опубликованного видео на других платформах, она никогда не касалась создания или редактирования видео. Мы в данный момент рассматриваем ситуацию", — заявила представитель газеты Дэниэлл Роадс-Ха.

Комментарием YouTube РИА Новости пока не располагает.

В свою очередь, О'Киф, которого газета назвала не журналистом, а правым активистом, выразил надежду, что увидит результаты расследования. "Мы рады, что New York Times серьезно восприняла наше расследование. Мы надеемся, что их внутреннее расследование будет опубликовано публично", — сказал О'Киф.

Комментировать
Медиавойны
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена