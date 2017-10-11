Журналист обвинил New York Times и YouTube в сговоре

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Журналист Джеймс О'Киф, известный расследованиями, снятыми на скрытую камеру, обвинил ведущую газету США New York Times и видеосервис YouTube в сговоре с целью продвижения материалов в социальных сетях в нарушение заявленных принципов работы видеосервиса. New York Times пообещала разобраться в ситуации.

О'Киф на своем сайте Project Veritas опубликовал два видео, снятых скрытой камерой. По его заявлению, на первом видео Ник Дадич, который занимается в New York Times продвижением видео, признается в манипулировании социальными сетями. На другом видео, по заявлению О'Кифа, запечатлен сотрудник YouTube Эрнест Петти, который признает, что требуется "человеческое вмешательство" при отборе видео.

По словам Дадича, он является "сторожем" информационного пространства и влияет на отбор новостей, а также поддерживает хорошие отношения с крупнейшими компаниями Кремниевой долины, такими как YouTube и Facebook. "Я могу выбирать, что будет опубликовано, а что не будет… Мы (New York Times — ред.) только что сделали негативное видео о Facebook, и я решил поставить его в такое место, где, как я знаю, оно не добьется успеха", — говорит Дадич. Эти слова О'Киф трактует как признание того, что работник New York Times защищает своих друзей в Кремниевой долине от критики. На вопрос, знает ли об этом редакция, Дадич отвечает: "Они не знают, потому что мои друзья редактируют первую страницу".

В свою очередь, работник YouTube Петти признает, что нужно "человеческое вмешательство" при отборе видео. "Алгоритмы действительно все контролируют, но иногда нужны люди, чтобы проверить", — сказал Петти на видео, снятом скрытой камерой в баре. Он также описывает, как YouTube продвигает видео, которые считает "легитимными". Это, по заявлению О'Кифа, противоречит официальной доктрине YouTube, что место видео на сайте определяется его популярностью среди аудитории, а не у кураторов. Петти также признает, что знает Дадича, и говорит, что тот разбирается в том, как работает YouTube, лучше, чем кто бы то ни было. Петти заявляет также, что у YouTube есть "новостные партнерства", которые помогают отбирать видео.

Газета New York Times заявила, что Дадич находился на невысокой должности и, по всей видимости, нарушил этические принципы в ходе своей работы в редакции.

"Основываясь на том, что мы увидели на видео Project Veritas, похоже, что недавно нанятый на младшую должность сотрудник нарушил наши этические стандарты и неправильно трактовал свою роль. Его работа в New York Times подразумевала размещение уже опубликованного видео на других платформах, она никогда не касалась создания или редактирования видео. Мы в данный момент рассматриваем ситуацию", — заявила представитель газеты Дэниэлл Роадс-Ха.

Комментарием YouTube РИА Новости пока не располагает.

В свою очередь, О'Киф, которого газета назвала не журналистом, а правым активистом, выразил надежду, что увидит результаты расследования. "Мы рады, что New York Times серьезно восприняла наше расследование. Мы надеемся, что их внутреннее расследование будет опубликовано публично", — сказал О'Киф.