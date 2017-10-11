Журналист обвинил New York Times и YouTube в сговоре

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Журналист Джеймс О'Киф, известный расследованиями, снятыми на скрытую камеру, обвинил ведущую газету США New York Times и видеосервис YouTube в сговоре с целью продвижения материалов в социальных сетях в нарушение заявленных принципов работы видеосервиса. New York Times пообещала разобраться в ситуации.
По словам Дадича, он является "сторожем" информационного пространства и влияет на отбор новостей, а также поддерживает хорошие отношения с крупнейшими компаниями Кремниевой долины, такими как YouTube и Facebook. "Я могу выбирать, что будет опубликовано, а что не будет… Мы (New York Times — ред.) только что сделали негативное видео о Facebook, и я решил поставить его в такое место, где, как я знаю, оно не добьется успеха", — говорит Дадич. Эти слова О'Киф трактует как признание того, что работник New York Times защищает своих друзей в Кремниевой долине от критики. На вопрос, знает ли об этом редакция, Дадич отвечает: "Они не знают, потому что мои друзья редактируют первую страницу".
В свою очередь, работник YouTube Петти признает, что нужно "человеческое вмешательство" при отборе видео. "Алгоритмы действительно все контролируют, но иногда нужны люди, чтобы проверить", — сказал Петти на видео, снятом скрытой камерой в баре. Он также описывает, как YouTube продвигает видео, которые считает "легитимными". Это, по заявлению О'Кифа, противоречит официальной доктрине YouTube, что место видео на сайте определяется его популярностью среди аудитории, а не у кураторов. Петти также признает, что знает Дадича, и говорит, что тот разбирается в том, как работает YouTube, лучше, чем кто бы то ни было. Петти заявляет также, что у YouTube есть "новостные партнерства", которые помогают отбирать видео.
"Основываясь на том, что мы увидели на видео Project Veritas, похоже, что недавно нанятый на младшую должность сотрудник нарушил наши этические стандарты и неправильно трактовал свою роль. Его работа в New York Times подразумевала размещение уже опубликованного видео на других платформах, она никогда не касалась создания или редактирования видео. Мы в данный момент рассматриваем ситуацию", — заявила представитель газеты Дэниэлл Роадс-Ха.
Комментарием YouTube РИА Новости пока не располагает.
В свою очередь, О'Киф, которого газета назвала не журналистом, а правым активистом, выразил надежду, что увидит результаты расследования. "Мы рады, что New York Times серьезно восприняла наше расследование. Мы надеемся, что их внутреннее расследование будет опубликовано публично", — сказал О'Киф.