МИД рассказал о "российских шпионах", которыми местное ТВ пугает норвежцев

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел России раскритиковало репортаж норвежского телеканала TV2, в котором сообщалось, что некие российские агенты оказывают давление на норвежцев, чтобы они шпионили за своими работодателями.

Телеканал утверждает, что "потенциальных предателей" (то есть тех, кто когда-то проживал в России, или состоит в браке с русскими) шантажировали благополучием находящихся в России друзей или родственников. Целью же "российских шпионов", как отмечается в репортаже, было получение контроля над закрытыми компьютерными сетями, а также похищение чувствительных данных по Норвегии.

В дипведомстве отметили, что репортаж нагнетает атмосферу всеобщего страха. Подобные вбросы лишь способствуют росту недоверия и неприязни в отношении двух государств, подчеркнули в МИД.

"Намеренную дезинформацию аудитории с целью дискредитации добрососедских отношений между Россией и Норвегией мы не можем назвать профессиональной журналистикой. Данный репортаж займет "достойное" место в ряду самых низкопробных пропагандистских материалов", — резюмировали в дипведомстве.

Министерство в феврале открыло на своем сайте рубрику, посвященную "фейковым новостям" о России. В ней опровергаются вводящие в заблуждение материалы различных зарубежных СМИ, включая Times, СNN, Euronews и другие.