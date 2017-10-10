МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ни один из американских политиков и телеэкспертов после массового убийства в Лас-Вегасе не сказал самого важного: страна напичкана оружием, предназначенным исключительно для убийства, пишет основатель портала The Intercept Джереми Скейхилл.

По его словам, после инцидента в конгрессе будут звучать бесконечные банальности, "идиотские предложения" и молитвы, однако это не излечит "болезнь" американского общества, которое считает, что оружие несет безопасность.

"Проблема в чем угодно, только не в оружии в том, как просто его достать. Беда в глупости, в мусульманах, чикагских гангстерах. Беда не иметь своей пушки", — считает Скейхилл.

Журналист обращает внимание на реакцию коллег на аналогичные инциденты. По его словам, чаще всего массовыми убийцами оказываются белые мужчины, и общественность хочет знать, кто они, почему они стреляли, какими были мотивы. Если же стрелком оказывает темнокожий, большинство СМИ вдруг начинают интересовать вопросы: что носил подозреваемый, не был ли он наркоманом, слушал ли рэп?

Так, шеф полиции Майами назвал "бандитом" 12-летнего темнокожего Тамира Райса, погибшего от пуль полицейских, и большинство медиа не стали возражать. Это разительно отличается от того, как в СМИ показали Стивена Пэддока. В заголовок одной статьи на сайте газеты Washington Post (позднее был заменен) вынесли: "Любил азартные игры, кантри, жил спокойной жизнью".

© AP Photo / Courtesy of Eric Paddock Фотография Стивена Пэддока © AP Photo / Courtesy of Eric Paddock Фотография Стивена Пэддока

"У нас темнокожая жертва — это бандит, а белый стрелок — персонаж из кантри, который по чистой случайности убил 57 человек. Это ужасно. Это стереотип", — подчеркивает журналист.

И во главе страны стоит президент, который публично называл себя "лучшим другом для стрелков" — Национальной стрелковой ассоциации (NRA). После трагедии в Вегасе Дональд Трамп выступил с молитвами, а телеканал CNN описал его речь как "то, что нам нужно было услышать".

"Большая часть нашей проблемы с оружием в том, как это обсуждается в СМИ. Они хвалят президентов, которые молятся вместо того, чтобы нести ответственность за свою роль в вооружении нации, в продвижении индустрии, выгода которой в убийстве", — заключает Джереми Скейхилл.

Стрельба произошла 1 октября на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами инцидента стали 59 человек, более 500 получили ранения.