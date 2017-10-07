"Не могу поверить": Трамп удивилcя хорошей статье о своих избирателях в WP

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивился, что газета Washington Post, известная своей критикой в адрес главы Белого дома, опубликовала статью с положительным отзывом об избирателях республиканца. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Не могу поверить, что Washington Post наконец-то опубликовала хорошую статью обо мне. В ней говорится об энтузиазме, с которым сторонники Трампа совершают пожертвования на предвыборную кампанию. Республиканский Национальный комитет получает гораздо больше денег, чем демократы, и значительную долю составляют пожертвования малых спонсоров. Я много работаю ради них", — написал американский лидер.

Статья, о которой предположительно говорил президент Соединенных Штатов, была опубликована в пятницу. В ней отмечается, что из 68 миллионов долларов, собранных республиканцами к концу августа, более 40 миллионов пришлись на некрупные пожертвования размером до 200 долларов. В целом Национальному комитету республиканцев удалось собрать уже почти в два раза больше средств на избирательную кампанию перед выборами в конгресс в 2018 году, чем демократам, говорится в статье.

Washington Post входит в число СМИ, которые ведут информационную войну с Трампом. Издание регулярно публикует материалы о возможных связях президента или представителей его администрации с Россией. При этом зачастую оно не приводит доказательств своим утверждениям или ссылается на анонимные источники.