В Роскомнадзоре заявили, что CNN в срок уведомил об устранении нарушений

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компания "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала CNN International в России, в положенные сроки предоставила в Роскомнадзор уведомление об устранении нарушений, в настоящее время специалисты ведомства проводят анализ записи эфира для подтверждения данного факта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что CNN лишится лицензии в России, если не устранит нарушения до 11 октября.

"Компания "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала CNN International в России, предоставила Роскомнадзору уведомление об устранении нарушений. Они приложили к своему уведомлению изображение кадра с новыми выходными данными. Сейчас Роскомнадзор должен провести анализ записи эфира, с тем чтобы подтвердить, что CNN выполнил требования предписания", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что в предписании о нарушении устранений значилось, что компания должна устранить нарушения в срок до 11 октября.

"Они прислали уведомление до срока выполнения предписания", — сказал собеседник агентства.

В конце сентября пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что телеканал CNN International систематически допускает формальные нарушения законодательства в части указания выходных данных, однако о закрытии канала речь не идёт, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.