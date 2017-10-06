Песков пригрозил ответными мерами на притеснение российских СМИ в США

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия не исключает ответных мер на условиях взаимности в случае дальнейшего продолжения притеснений российских СМИ в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, такой информации у Кремля нет, но вы знаете, что ряд наших СМИ подвергаются беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего, в данном случае в США", — ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля информация о том, что некоторые американские СМИ могут быть объявлены нежелательными в России Генпрокуратурой.

Он отметил, что такие действия Запада идут в нарушение принципа свободы слова, принципа свободы работы СМИ. "Мы надеемся, что подобные притеснения наших СМИ, в данном случае я говорю о RT и Sputnik в Америке, не останутся незамеченными по линии соответствующих международных организаций, в обязанности которых входит мониторинг ситуации со свободой слова и свободой СМИ", — добавил он.

"И, безусловно, в случае дальнейших притеснений и дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность, конечно, нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности", — сообщил Песков.

При этом он добавил, что для России главным является свобода деятельности СМИ в РФ, всех зарубежных СМИ. "Их равенство с российскими СМИ закреплено соответствующим законом о СМИ. В первую очередь мы, конечно, руководствуемся именно этим законом", — подытожил он.