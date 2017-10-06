Песков пригрозил ответными мерами на притеснение российских СМИ в США

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия не исключает ответных мер на условиях взаимности в случае дальнейшего продолжения притеснений российских СМИ в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что такие действия Запада идут в нарушение принципа свободы слова, принципа свободы работы СМИ. "Мы надеемся, что подобные притеснения наших СМИ, в данном случае я говорю о RT и Sputnik в Америке, не останутся незамеченными по линии соответствующих международных организаций, в обязанности которых входит мониторинг ситуации со свободой слова и свободой СМИ", — добавил он.
При этом он добавил, что для России главным является свобода деятельности СМИ в РФ, всех зарубежных СМИ. "Их равенство с российскими СМИ закреплено соответствующим законом о СМИ. В первую очередь мы, конечно, руководствуемся именно этим законом", — подытожил он.