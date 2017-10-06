МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в Конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке.

В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора канала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранный агент. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов.

Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США. Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении RT и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.

Вне правового поля

Как заявила Симоньян на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, ситуация с RT вышла за рамки правового поля, здесь уже работает разведка.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко при обсуждении ситуации вокруг RT предложил руководству телеканала "нанять юристов и драться беспощадно".

"У нас работают лучшие юристы, и они считают, что к нам не может быть претензий в юридическом, правовом поле", — ответила главный редактор RT и посетовала, что правовые нормы не работают, "когда за дело берется разведка".

Агентство Блумберг ранее сообщило, что корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred. По данным Блумберг, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала RT и других сетей, "которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".

Беспрецедентное давление

"На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в США, мы не испытываем нигде", — сказала Симоньян.

По ее словам, до 17 октября компания должна зарегистрироваться в качестве иноагента, что повлечет трудности в работе канала. Симоньян заявила, что после регистрации компанию могут обязать публиковать личные данные своих сотрудников, докладывать о тех, у кого они берут интервью, "держать огромную плашку "иноагент" на всех эфирах и сайте.

"Одновременно законодателями внесен законопроект, который может позволить нашим дистрибьюторам американским в обход договоров прекратить нас распространять в США", — сказала главред RT.

Давление на контрагентов RT

США оказывают давление не только на RT, но и на их контрагентов, вынуждая их отказываться от сотрудничества с телеканалом, отметила Симоньян. "Они реально угрожают нашим контрагентам и делают для нас эту работу невозможной", — сказала журналистка.

Она также отметила, что Twitter сам предложил RT рекламное сотрудничество, никаких "мутных " схем тут нет, в то время как контрагента канала заставили разгласить коммерческую тайну.

"Во-первых, это нарушает конфиденциальность договора, это все-таки коммерческая тайна, нас не поставили об этом в известность. А, во-вторых, в СМИ это преподносится как некая мутная, туманная, полузаконная активность, это, конечно же, абсолютнейшая глупость. Twitter сам вышел к нам с этим предложением — не хотим ли мы под выборы сделать такую рекламу", — сказала Симоньян.

"Это создает атмосферу, когда контрагенты не могут с нами работать", — добавила она.

Арест сотрудников и имущества

Отказ компании, транслирующей телеканал RT в США, зарегистрироваться в качестве иноагента повлечет аресты сотрудников и имущества, отметила Симоньян.

"Юристы нам говорят, что если мы не признаем себя иноагентом, дальше последуют аресты наших сотрудников, арест имущества — такие абсолютно серьезные вещи", — сказала руководитель канала.

Она сообщила, что из СМИ стало известно, что ФБР ведет "некое расследование" в отношении деятельности агентства Sputnik, главным редактором которого Симоньян также является. "Конкретно от ФБР мы пока ничего не получали, но совершенно очевидно, что в СМИ такие вещи сливаются ими самими", — отметила Симоньян.

Внутривидовая борьба

Давление, которое оказывается на RT в США, выгодно другим кабельным каналам, потому что российский телеканал, пользующийся большой популярностью среди американского зрителя, является их серьезным конкурентом, сказала главный редактор.

"У новостных кабельных телеканалов: CNN, BBC и прочих — много лет падают рейтинги, падают цифры. Понятно, что все они связаны с истеблишментом… Им не нужен еще один игрок, они же видят, куда перетекает аудитория. Они же видят цифры, им это не нужно. Они тоже с удовольствием в эту борьбу включены и втягивают все новых экспертов и массы населения", — сказала Симоньян. По ее словам, это "внутривидовая борьба кабельных телеканалов".

Настоящие новости

Она также отметила, что существует избирательность мер в отношении других СМИ в США. "К другим СМИ вообще не применяются никакие меры… Это только и строго по отношению к нам, избирательно", — отметила Симоньян.

Телеканал RT в США работал и работает как обычное СМИ, он никогда не использовал ни ботов, ни фейковых новостей и не влиял на выборы, заявила главред.

"Вчера они (комиссия по расследованию российского вмешательства) назвали нашу деятельность — то, что они считают российским вмешательством в выборы — преступлением века. Все подводится к тому, что наша обычная работа как СМИ будет признана преступлением. Я вас заверяю здесь, в высоком кабинете, что мы ничего, кроме обычной работы как СМИ, в США никогда не делали", — отметила Симоньян.

"У нас не было никаких ботов, никаких троллей, ничего такого, о чем они пишут, каких-то фейковых новостей — ничего подобного. Мы обычное СМИ, которое работало как обычное СМИ. Единственный наш "грех" заключается в том, что мы не поддержали Хилари Клинтон. Но мы и Трампа не поддерживали", — сказала главный редактор.

Она также сообщила, что компания в США уже испытывает кадровые проблемы в результате давления. "У нас пачками увольняются люди. Людям страшно, люди боятся, нам сложно уже даже стрингеров найти в США", — сказала Симоньян.

"Фактически они такие меры отсечения предпринимают для нас", — добавила она.

Зеркальные меры

Законодательство РФ позволяет принимать зеркальные ответные меры при ограничении работы российских СМИ за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На заседании комиссии она отметила, что США нарушают свое собственное законодательство и принципы свободы слова, ограничивая деятельность телеканала RT в стране.

"Хотела бы сослаться на пункт 23 правил аккредитации. Он говорит о том, что МИД России может предпринять ответные меры в отношении корреспондентов СМИ тех стран, где действуют ограничения в отношении российских журналистов. То есть у МИД есть все на это полномочия", — подчеркнула Захарова.

По её словам, это может распространяться не только на государственные масс-медиа. "Налицо применение ограничений в отношении телеканала RT. Таким образом, имеющиеся законодательные механизмы позволяют принимать зеркальные ответные меры", — пояснила Захарова.

Ответные меры, если в США ограничат работу RT, поддерживают и законодатели. Так, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил о необходимости подумать об ответных адресных мерах в ответ на гонения на российские СМИ в США.

"По рекомендациям нашей комиссии профильным министерствам и ведомствам предлагается разработать и при необходимости начать принимать ответные меры в отношении американских СМИ в рамках существующего законодательства РФ. На те шаги, которые могут быть реализованы в практическом плане с 17 октября (в отношении RT), могут быть приняты ответные адекватные строго сбалансированные меры", — сказал сенатор.

Он пояснил, что речь может идти об американских СМИ, вещающих на территории РФ. "Меры будут абсолютно зеркальными. Что они сделают, то и мы сделаем", — сказал Климов.

Нарушение свободы слова

По словам Захаровой, США нарушают свое законодательство и принципы свободы слова, ограничивая деятельность RT, заявила Захарова. По словам дипломата, это не только те принципы свободы слова, которые декларируются США, нарушены, это те самые принципы, которые США активно экспортируют, это основа основ американской внешней политики.

"Против российского средства массовой информации применяются ограничительные меры политического и фискального характера", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Медиаполитика США

Американские власти целенаправленно и избирательно оказывают давление на российский телеканал RT, сказала Захарова.

"Помимо всего прочего, налицо целая информационная кампания, которая включает элементы давления, серьезные элементы применения административных ресурсов к этому средству массовой информации", — сказала она.

"По нашему мнению, которое основано на экспертной оценке, меры, которые предпринимаются американскими властями, у нас также нет сомнений, что за ними стоят американские спецслужбы — это очень важный фактор в этой истории, так вот, эти меры против телеканала RT являются избирательными и направлены они исключительно против упомянутого российского СМИ", — отметила дипломат.

По словам Захаровой, речь не идет об упорядочении работы, например, исполнительной власти, направленной на все зарубежные СМИ либо на какую-то их часть. "Речь идет о целенаправленных мерах, которые подразумевают весь инструментарий давления, который направлен исключительно на один российский канал", — добавила представитель МИД.

Рекомендации ведомствам

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета просит профильные ведомства в течение двух недель подготовить предложения ответного характера на недружественные действия США по отношению к российским СМИ, вещающим на территории Америки. Если нужны законодательные поправки, сенаторы готовы оперативно отреагировать на эти предложения, говорится в рекомендациях комиссии.

Соответствующие предложения законодатели просят направить в комиссию.

"МИД РФ в кратчайший срок рекомендуется обратить внимание посла США на недопустимость действий американских властей в отношении российских СМИ", — зачитал документ член комиссии Олег Морозов.

Позиция зарубежных коллег

Кроме того, парламентарии намерены ускорить работу по законодательному закреплению понятия "вмешательство в дела РФ", а также рассмотреть возможность проведения парламентских расследований по таким фактам.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин призвал коллег-журналистов дать оценку действиям американских властей против российских СМИ.

"Как секретарь Союза журналистов России я также надеюсь на то, что международные журналистские организации дадут оценку действий США и призовут их отменить озвученное решение", — сказал парламентарий.

По его словам, к сожалению, сегодня видно, что российские СМИ за рубежом подвергаются серьезному давлению. "Все это ставит вопрос об адекватных ответных мерах со стороны России", — подчеркнул он.

Левин отметил, что признание RT иностранным агентом является дорогой в никуда. "Если это произойдет, то США вынудят Россию принять зеркальные меры. И случится это не потому, что мы изменили свои подходы, принципы отношения к свободе слова, а только потому, что мы не сможем оставить американские действия без ответа", — отметил он.

Глава комитета Госдумы призвал американских коллег задуматься о последствиях их действий и помнить, что регистрация RT в качестве иностранного агента не решает надуманную проблему, а создает реальную проблему для работы журналистов в обеих странах.

"Очевидно, что продолжение таких действий американских властей нанесет огромный вред демократии и свободе журналистики в мире и станет опасным прецедентом, который можно назвать настоящим вирусом. И его, к сожалению, могут подхватить и другие страны", — заключил политик.

Часть наступления на Россию

Ситуация с телеканалом RT в Соединенных Штатах — не просто избирательная дискриминация в отношении российского СМИ, а часть большого наступления на Россию, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

Он напомнил, что в США была утверждена концепция сдерживания РФ, которая предусматривает возможное силовое развитие (увеличение военных группировок вдоль наших границ), экономическое давление и пропагандистское наступление на Россию, "потому что Россия становится все более влиятельной".

Кисляк отметил интерес зрителей в США к передачам RT. "Телеканал представлял альтернативные точки зрения, при этом большинство выступающих были американцы",- сказал сенатор.

Он пояснил, что по своей популярности в США RT опережает Еuronews. Маргарита Симоньян в свою очередь отметила, что на YouTube "мы на первом месте".

Кисляк подчеркнул, что предоставление американскому зрителю возможности ознакомиться с различными альтернативными точками зрения уже воспринимается политическим истеблишментом США как вызов. Он выразил сожаление в связи с тем, что Россия во внутриполитическом противостоянии США стала одним из разменных инструментов.

Ситуацию вокруг RT Кисляк считает "не просто каким-то ошибочным шагом администрации Дональда Трампа". "Это хорошо продуманный шаг, чтобы выжить наши телеканалы или осложнить их работу",- сказал он.

Бывший посол считает недопустимым требованием американских властей телеканалу высвечивать все свои контакты. Главное — испугать тех, кто хотел бы работать с телеканалом, считает сенатор.

Он прогнозирует, что эта негативная ситуация будет продолжаться долго. При этом деятельность российских СМИ может изучаться и соответствующей комиссией в Конгрессе. "Давление на телеканал будет продолжено",- полагает Кисляк.

Роскомнадзор на страже

Он уверен, что российские СМИ должны быть защищены и у России "должны быть возможности напомнить США о соблюдении тех принципов, о которых они сами заявляли".

Надзорные органы в РФ ко всем СМИ относятся одинаково, но у России есть все правовые возможности для ответных мер в случае ухудшения ситуации вокруг российских СМИ в США, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мне бы не хотелось, чтобы кто-то мог провести параллели между деятельностью Роскомнадзора и той деятельностью, которую наши коллеги из минюста США сейчас проводят в отношении наших СМИ за океаном. В то же время мы к любому СМИ вне зависимости от страны-учредителя, будь то Америка, Франция, Германия — кто угодно, подходим совершенно одинаково", сказал Субботин.

Он отметил, что его ведомство осуществляет надзор за 40 американскими СМИ в РФ, а также за интернет-ресурсами, которые в качестве СМИ не зарегистрированы.

"Поверьте, в России достаточно правовых механизмов, и, кроме того, у нас очень гибкий законодатель, для того чтобы какие-то адекватные меры в случае выхода ситуации на совсем другой, финальный уровень какой-то там, в США, предпринять. Я уверен, что эти законы будут, безусловно, исполнены", — сказал чиновник.

В США неоднократно звучали обвинения в адрес телеканала RT о "вмешательстве" в выборы в США. Россия неоднократно опровергала эти обвинения. Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала. Впоследствии главный редактор RT заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.