МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Дональд Трамп призвал сенатский комитет по разведке, ведущий расследование по так называемому влиянию России на выборы в США, заняться американскими СМИ, которые распространяют ложные новости.

"Почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в нашей стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто выдумано", — задался вопросом Трамп в своем Twitter.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих это "вмешательство".

На фоне всех этих обвинений в начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Главред RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из этой страны.