Ситуация с RT вышла за рамки правового поля, считает Симоньян

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ситуация с RT вышла за рамки правового поля, здесь уже работает разведка, заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в четверг на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Директор радиоканала "Говорит Москва" Сергей Доренко при обсуждении ситуации вокруг RT предложил руководству телеканала "нанять юристов драться беспощадно".

"У нас работают лучшие юристы, и они считают, что к нам не может быть претензий в юридическом, правовом поле", — ответила Симоньян и посетовала, что правовые нормы не работают, "когда за дело берется разведка".

Агентство Блумберг ранее сообщило, что корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred. По данным Блумберг, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала RT и других сетей, "которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении RT и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.