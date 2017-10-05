Ситуация с RT вышла за рамки правового поля, считает Симоньян

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ситуация с RT вышла за рамки правового поля, здесь уже работает разведка, заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в четверг на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
"У нас работают лучшие юристы, и они считают, что к нам не может быть претензий в юридическом, правовом поле", — ответила Симоньян и посетовала, что правовые нормы не работают, "когда за дело берется разведка".
Агентство Блумберг ранее сообщило, что корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred. По данным Блумберг, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала RT и других сетей, "которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".
Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении RT и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.