Роскомнадзор о ситуации с RT в США: у России есть возможности для ответа

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Надзорные органы в РФ ко всем СМИ относятся одинаково, но у России есть все правовые возможности для ответных мер в случае ухудшения ситуации вокруг российских СМИ в США, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

В верхней палате российского парламента в четверг проходит заседание комиссии по защите госсуверенитета, на котором обсуждается давление американских властей на российские СМИ, работающие на территории США, в частности на RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

"Мне бы не хотелось чтобы кто-то мог провести параллели между деятельностью Роскомнадзора и той деятельностью, которую наши коллеги из минюста США сейчас проводят в отношении наших СМИ за океаном. В то же время мы к любому СМИ вне зависимости от страны-учредителя — будь то Америка, Франция, Германия — кто угодно, подходим совершенно одинаково. У нас нет разделений при проведении полномочий наших по контролю и надзору за СМИ", — сказал Субботин в ходе расширенного заседания Рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

Он отметил, что его ведомство осуществляет надзор за 40 американскими СМИ в РФ, а также за интернет-ресурсами, которые в качестве СМИ не зарегистрированы.

"Поверьте, в России достаточно правовых механизмов и кроме того – у нас очень гибкий законодатель, для того чтобы какие то адекватные меры в случае выхода ситуации на совсем другой, финальный уровень какой-то, там, в США, предпринять. Я уверен что эти законы будут, безусловно, исполнены", — сказал Субботин.