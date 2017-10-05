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Ситуация с RT в США - часть большого наступления на Россию, заявил Кисляк

15:3305.10.2017
(обновлено: 15:51 05.10.2017)
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© AP Photo / Carolyn KasterСергей Кисляк. Архивное фотоСергей Кисляк. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ситуация с телеканалом RT в Соединенных Штатах — не просто избирательная дискриминация в отношении российского СМИ, а часть большого наступления на Россию, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В RT назвали политическим давлением исключение из премиальных видео YouTube
В верхней палате российского парламента в четверг проходит заседание комиссии по защите госсуверенитета, на котором обсуждается давление американских властей на российские СМИ, работающие на территории США, в частности на RT.

"Это не просто избирательная дискриминация нашего канала, это часть большого наступления на Россию",- заявил Кисляк.

Он напомнил, что в США была утверждена Концепция сдерживания РФ, которая предусматривает возможное силовое развитие (увеличение военных группировок вдоль наших границ), экономическое давление и пропагандистское наступление на Россию, "потому что Россия становится все более влиятельной".

Кисляк отметил интерес зрителей в США к передачам RT. "Телеканал представлял альтернативные точки зрения, при этом большинство выступающих были американцы",- сказал сенатор.

Он пояснил, что по своей популярности в США RT опережает Еuronews. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в свою очередь отметила, что на YouTube "мы на первом месте".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян о ситуации с RT в США: свободу слова убили те, кто ее придумал
Кисляк подчеркнул, что предоставление американскому зрителю возможности ознакомиться с различными альтернативными точками зрения уже воспринимается политическим истеблишментом США как вызов. Он выразил сожаление в связи с тем, что Россия во внутриполитическом противостоянии США стала одним из разменных инструментов.

Ситуацию вокруг RT Кисляк считает "не просто каким-то ошибочным шагом администрации Дональда Трампа".

"Это хорошо продуманный шаг, чтобы выжить наши телеканалы или осложнить их работу",- сказал он.

Бывший посол считает недопустимым требованием американских властей телеканалу высвечивать все свои контакты. Главное — испугать тех, кто хотел бы работать с телеканалом, считает сенатор. Он прогнозирует, что эта негативная ситуация будет продолжаться долго. При этом деятельность российских СМИ может изучаться и соответствующей комиссией в Конгрессе. "Давление на телеканал будет продолжено",- полагает Кисляк.

Телеканал Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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RT не располагает информацией об исключении телеканала из программы Google
Он уверен, что российские СМИ должны быть защищены и у России "должны быть возможности напомнить США о соблюдении тех принципов, о которых они сами заявляли".

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

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