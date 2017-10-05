МИД обвинил власти США в целенаправленном давлении на RT

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американские власти целенаправленно и избирательно оказывают давление на российский телеканал RT, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Помимо всего прочего, налицо целая информационная кампания, которая включает элементы давления, серьезные элементы применения административных ресурсов к этому средству массовой информации", — сказала Захарова, выступая в Совете Федерации на заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела России.

"По нашему мнению, которое основано на экспертной оценке, меры, которые предпринимаются американскими властями, у нас также нет сомнений, что за ними стоят американские спецслужбы — это очень важный фактор в этой истории, так вот, эти меры против телеканала RT являются избирательными и направлены они исключительно против упомянутого российского СМИ. Речь не идет об упорядочении работы, например, исполнительной власти, направленной на все зарубежные СМИ либо на какую-то их часть. Речь идет о целенаправленных мерах, которые подразумевают весь инструментарий давления, который направлен исключительно на один российский канал", — добавила Захарова.

Агентство Блумберг ранее сообщило, что корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred. По данным Блумберг, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а "следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала Russia Today (в настоящее время RT — ред.) и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала. Впоследствии главный редактор RT заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.

Официальный представитель МИД РФ уже заявляла, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

Первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ, в частности, "Голоса Америки".